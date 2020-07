L'amore per i Genesis resiste alle mode e alle stagioni. Puntuale, torna sempre, acceso dalla minima scintilla. In questo caso, però, c'è qualcosa di più concreto: la reunion, che a novembre riporterà sul palco Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford. Cogliendo questa occasione, la rivista Prog Italia, bimestrale diretto da Guido Bellachioma ed edito dalla Sprea, pubblicherà il 6 agosto uno Speciale Genesis (106 pagine a colori, 9.90 euro) che esplorerà le storie del più amato gruppo di rock progressivo in Italia, dagli anni 70 a oggi. Lo speciale sarà disponibile nelle edicole (si può ordinare presso il giornalaio di fiducia) - prenotabile online a www.sprea.it/genesis

Attraverso informazioni, curiosità, testimonianze e chicche, si attraversa in profondità la saga della band che fu guidata da Peter Gabriel e poi da Phil Collins.

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA