L'amore è tutto in un profumo

«Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, del sentimento e della volontà». Parola di Patrick Süskind, autore di Profumo, romanzo che indaga il potere seduttivo degli aromi. Ed è proprio per la sua forza di persuasione che è uno dei regali più gettonati di San Valentino.

Ad esempio Dolce&Gabbana con The Only One celebra la donna fascinosa e piena di gioia di vivere con una fragranza ipnotica e sofisticata. L'essenza nasce dall'abbinamento di violetta, caffè, bergamotto, iris e patchouli. Descrive la relazione, tenera e sensuale di due amanti Gucci Guilty Love Edition. La versione Pour Femme apre con una freschezza verde cristallina composta da bergamotto, pompelmo e accordo Acquatico, mentre il narciso è invece sottolineato da una nota pungente di lampone. Violetta e gelsomino sambac completano la natura floreale della composizione, enfatizzata da muschi e patchouli.

L'amore protagonista di Forever, nuova fragranza Laura Biagiotti. La combinazione aromatica fiorita si incontra con note agrumate e fruttate, mentre la dolcezza della fava tonka e del musk avvolgono il tutto con sorprendente calore. (A.Vil.)

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA