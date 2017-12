L'AMMINISTRAZIONE MINACCIA TAGLI

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donald Trump ha minacciato di tagliare i fondi ai quei Paesi che oggi all'Assemblea generale dell'Onu avrebbero votato a favore della risoluzione anti-Usa su Gerusalemme. Ma quali sono quelle nazioni? Il Washington Post ne ha pubblicato la top tenanche se in realtà è una top nine, visto che in seconda posizione c'è proprio Israele, che ovviamente ha votato contro la risoluzione che boccia la dichiarazione di Trump.1) AFGHANISTAN - 4,7 miliardi. Ha votato a favore; 2) ISRAELE - 3,1 miliardi. Ha votato contro; 3) EGITTO - 1,46 miliardi. Ha votato a favore; 4) IRAQ - 1,14 miliardi. Ha votato a favore; 5) GIORDANIA - 1 miliardo. Ha votato a favore; 6) PAKISTAN - 42,2, milioni. Ha votato a favore; 7) KENYA - 626,4 milioni. Ha disertato il voto; 8) NIGERIA - 606,1 milioni. Ha votato a favore; 9) TANZANIA - 575,3 milioni. Ha votato a favore; 10) ETIOPIA - 513,7 milioni. Ha votato a favore.