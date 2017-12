L'ambulanza della morte

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Malati terminali uccisi su un'ambulanza, iniettando loro dell'aria nel sistema sanguigno, provocando una veloce e dolorosa embolia gassosa, per poi farsi regalarè dai familiari distrutti dal dolore 2-300 euro per la vestizione delle povere vittime. È l'inumana tecnica contestata dalla Procura di Catania al barelliere Davide Garofalo, 42 anni, arrestato dai carabinieri per omicidio volontario aggravato dall'avere favorito la mafia. Perché parte dei soldi, sostiene l'accusa, andavano ai clan di Adrano e Biancavilla che avevano acquisito il controllo dell'ambulanza ed erano loro a scegliere il personale di bordo. All'indagato sono contestati tre delitti commessi, uno l'anno, tra il 2014 e il 2016. Vittime tutti malati terminali anziani, una donna e due uomini.La tecnica era veloce e ne era all'oscuro il personale sanitario degli ospedali da cui partiva l'ambulanza, per la maggior parte da Biancavilla: i pazienti terminali venivano legalmente dimessi in attesa dell'imminente decesso, poi sull'ambulanza il barelliere si trasformava in un giustiziere iniettando aria nelle vene con siringhe sterili, utilizzando guanti di lattice per non lasciare impronte. Ma non per pietà, spiegano gli investigatori, ma per incassare i soldi della vestizione, 2-300 euro, da dividere con i clan. Quando il malato arrivava morto a casa i pazienti erano presi dallo sconforto e dal dolore, e non riuscivano a collegare il veloce decesso con il tempo del trasferimento dall'ospedale a casa. E lasciavano che il barelliere vestisse la salma in cambio di un regalo in soldi, da 200 a 300 euro per intervento.L'inchiesta, denominata Ambulanza della morte, ha invece fatto emergere, comportamenti che «anticipano il decesso di persone gravemente malate, allo stato terminale, per profitto, per denaro, con disprezzo totale della vita umana e della dignità della persona».