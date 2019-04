L'Ambiente fa scuola Tutti Darwin al Bioparco

Federica Piccini

Né lavagne né libri di testo, solo oranghi e suricati: durante le vacanze pasquali, la scienza e la zoologia si imparano sul campo. Quello del Giardino zoologico. Gli animatori del Flauto Magico affronteranno con i mini Darwin una missione speciale, da portare a termine entro la giornata. Da come inventare il menu perfetto per gli oranghi, a progettare un nuovo exhibit per i suricati. Oppure arricchire l'habitat dei pinguini. O ideare una campagna di comunicazione a tema.

Domani e domenica, invece, nell'arco di tutta la giornata si susseguiranno le visite guidate dal titolo È nato prima l'uovo o la gallina? Un avvincente viaggio per scoprire quali sono gli animali che depongono le uova e quali stratagemmi adottano per riprodursi. Poi nell'ambito dell'attività Tutti nati da un uovo, un emozionante A TuxTu con insetti, anfibi, rettili e piccoli mammiferi per imparare tutti i segreti delle uova e soprattutto di chi le depone. E come di consueto sarà possibile assistere ai pasti degli animali, con i keeper che saranno a disposizione per rispondere ad ogni tipo di domanda (solo domani, dalle 14,45 alle 15,15), presso il Rettilario speciali incontri ravvicinati con i rettili, per conoscerne caratteristiche e segreti.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA