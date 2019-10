L'amante lo lascia, lui la ferisce e poi si lancia dal ponte sull'A12

Emilio Orlando

Quando si riunivano al bar per pianificare furti e rapine, sembravano i protagonisti del film Insospettabili Sospetti: i vecchietti Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin che si danno alle rapine. Ma in questo caso i nove rapinatori incalliti arrestati dal Gico della guardia di finanza insopettabili non erano: vantano fascicoli giudiziari spessi come un'enciclopedia.

Sono banditi esperti, appartenenti alle batterie di cassettari e rapinatori operativi già nei primi anni 80. E non mollano nonostante l'età: ultrasessantenni e un settantacinquenne che nonostante gli acciacchi si muovevano con disinvoltura e scaltrezza.

Spregiudicati, abili nel maneggiare le armi, esperti conoscitori dei sistemi d'allarme, pianificavano i colpi con meticolosità scientifica, con sopralluoghi, studio delle vie di fuga e delle abitudini delle vittime. Oltre ai reati pedatori si erano lanciati anche nel traffico di cocaina. Il più anziano della gang era Silvano Cerroni, 75 anni. La batteria arrestata da militari guidati dagli ufficiali Gianluca Capecci e Marco Sorrentino, faceva capo a Lorenzo Saracchini, 65 anni, protagonista nel marzo 2010 insieme a Lucio e Daniele Russo, 61 e 44 anni, di una funambolica rapina in villa all'Eur, dove sequestrarono la famiglia di un imprenditore per rapinare contanti e gioielli. Dopo quel colpo, Saracchini fuggì in Spagna. Nell'ottobre del 2017 i finanzieri sventarono una rapina alle poste di Ostia Lido dove finirono in manette Giovanni Costa e Carlo Boschetto, entrambi 66enni. Anche i furti in due oreficerie, una su Lungotevere dei Mellini ed un'altra a Pesaro che avevano pianificato praticando un buco nel solaio di un appartamento, erano state sventate dalle fiamme gialle. Nella rete degli investigatori sono finiti anche Angelo Pappalardo, Giuseppe Santanastasi e Silvano Eusepi, 60 anni.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

