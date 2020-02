L'amabile animale non convenzionale

Il libro di questa settimana è stato scritto da una giovane e competente collega esperta di animali non Convenzionali, Cinzia Ciarmatori e s'intitola «Un coniglio per amico: cosa mangia e come prendersene cura. In questo manuale avremo tutta una serie di utili informazioni riguardo questo splendido animale: infatti i conigli sono ormai diventati animali da compagnia tutti gli effetti, proprio come i cani e i gatti, ma di loro sappiamo ancora poco.

Ad esempio ma è vero che mangiano solo carote? E' vero che possono convivere con i gatti? Ma distruggono rosicchiandoli i mobili? Sarà possibile instaurare con loro un legame profondo, come quello con un cane o un gatto?

Cinzia con più di 10 anni di esperienza nella cura di questi deliziosi animali, ci spiega tutto passo a passo: come accoglierli in un ambiente confortevole ed evitare disagi e disastri in casa; come nutrirli in modo corretto.

Come prenderci cura della loro salute e riconoscere subito i segnali di malessere; come entrare in sintonia con loro e quali comportamenti evitare. (A.Ben.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

