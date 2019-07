L'Ama ai romani: «Buttate meno spazzatura»

«È mio preciso dovere a nome del neo costituito Cda dell'Azienda appellarmi al senso civico di tutti per fare innanzitutto prevenzione, contenendo al massimo la produzione di rifiuto tal quale, separando tutti i materiali riciclabili e utilizzando correttamente i contenitori con capienza residua». L'invito per contrastare l'emergenza rifiuti arriva dalla presidente di Ama, Luisa Melara. Ed è direttamente rivolto ai romani.

«A tutti gli stakeholder rivolgo il mio appello di massima collaborazione e senso di responsabilità verso la collettività - prosegue - in quanto ciascuno costituente un necessario anello della catena della efficienza ed efficacia del ciclo dei rifiuti e del piano di superamento delle criticità in atto». Intanto è scattato per il fine settimana il piano di pulizie straordinarie, rimozione delle giacenze a terra presenti a macchia di leopardo, lavaggio ed igienizzazione con sostanze abbatti-odore intorno ai cassonetti. Disposti interventi e monitoraggio a ciclo continuo, in particolare, in adiacenza di siti sensibili, ospedali, strutture comunitarie e socio-assistenziali, come disposto dall'ordinanza regionale. (F. Sci.)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

