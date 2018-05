L'ALTERNATIVA

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il governo Cottarelli è in stand by, pronto a nascere se l'ennesimo tentativo di dar vita a un governo politico dovesse fallire. La lista dei ministri, una dozzina al massimo, è completa e tutti sono allertati. Agli Esteri andrebbe Elisabetta Belloni, diplomatica di lunga esperienza e segretario generale della Farnesina, all'Interno il prefetto Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma, alle Infrastrutture Raffaele Cantone fino ad oggi alla guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Grande esperienza anche per Enzo Moavero Milanesi che sarebbe destinato agli Affari europei e per Enrico Giovannini al Lavoro. Alla Giustizia, il magistrato Alessandro Pajno. La casella più delicata, quella dell'Economia, potrebbe andare all'economista bocconiano Guido Tabellini. (A.Sev.)