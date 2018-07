L'allarme di Milano: «No a scelte politiche»

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Entro la fine di luglio il Coni deciderà la città italiana che potrà candidarsi per organizzare i Giochi olimpici invernali del 2026. In lizza come è noto Milano, Torino e Cortina d'Ampezzo (le prime due hanno già una volta ospitato i Giochi invernali) ed è naturale in questi giorni che infurino le battaglie dialettiche e le polemiche su chi è favorita o meno nella corsa verso i Giochi.Ieri ci ha pensato il sindaco di Milano Giuseppe Sala ad accendere la giornata con frasi piuttosto forti: «Questa faccenda delle Olimpiadi sta diventando una battaglia simbolica di potere, ma vengono fuori le contraddizioni tra due partiti che sono legati da un contratto, ma che sono molto molto distanti», ha detto il primo cittadino di Milano, arrivando in Duomo al raduno regionale di Unitalsi. «Ho sentito anche Di Maio dire che i sindaci dei Cinque Stelle troveranno in lui un riferimento: dice una cosa gravissima - ha continuato Sala -. Un ministro che ha un dicastero così importante e che dà una via privilegiata a un sindaco M5S è assolutamente incomprensibile»; evidente il riferimento al sindaco di Torino Chiara Appendino.A chi gli ha chiesto se teme che la decisione sulle Olimpiadi possa essere influenzata dalla politica, il sindaco ha risposto con nettezza: «Certo che lo temo, sarebbe un errore perché se dovessimo decidere e poi la città prescelta ha già vinto, allora facciano quello che vogliono; ma è chiaro che non è così».Il sindaco Sala ha avuto invece parole positive per il presidente della Federazione internazionale di sci Gian Franco Kasper, che si è espresso in favore di Milano piuttosto chiaramente. «Se Kasper si è esposto così, una ragione ci sarà e invito i Governo a riflettere su questo. Milano ne ha di più per organizzare i Giochi del 2026, ma non mi aspetto una decisione già domani; c'è ancora troppa confusione in merito».riproduzione riservata ®