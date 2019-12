Le scarpe italiane camminano nel mondo. In Europa, infatti, un paio di scarpe su tre è Made in Italy. A livello mondiale, siamo il terzo esportatore dopo Cina e Vietnam. A confermare il valore economico di questo settore c'è lo studio Eurispes (Strategie di difesa attiva del Made in Italy calzaturiero), curato da Alberto Mattiacci, docente di economia d'impresa all'Università La Sapienza di Roma: nel 2018 sono stati prodotti 184 milioni di scarpe, nei 4.500 calzaturifici che danno lavoro a 75.600 persone. Un terzo delle imprese italiane è dislocato nel distretto di Fermo e Macerata, nelle Marche. Ma negli ultimi 20 anni una crisi strutturale ha dimezzato il numero di aziende tricolori. Molteplici le cause. «L'economia si sta ridisegnando, ci sono meno aiuti pubblici, tanta competizione globale e costi di produzione superiori in un paese dall'economia avanzata - sostiene Mattiacci -. Il Made in Italy è la nostra identità, serve una legislazione chiara per proteggerlo ed una strategia a mosaico fatta da diversi interventi». (P.Tra.)

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

