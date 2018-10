L'albero che stregò Cannes

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quella ostinata speranza di tirare acqua da un pozzo nel piccolo terreno di campagna di famiglia è l'ultimo slancio deriso da qualcuno, osservato con scetticismo da qualcun altro di una Turchia sconfitta che cerca uno spiraglio. L'autore turco Nuri Bilge Ceylan ci consegna con L'albero dei frutti selvatici (accolto con entusiasmo a Cannes) una nuova grande opera dal passo lento ma dal fascino indiscusso sul confronto tra due generazioni in un paese senza fiato e con molte incertezze.Il giovane aspirante scrittore che torna nella sua cittadina di provincia, carico di ambizioni e confusione, incalza famiglia e concittadini gettando tra i loro piedi il suo punto di vista di straniero in patria. Trova un padre assediato dai debiti ma per nulla rassegnato, un'amica rimasta immobile nel suo orizzonte stretto, e incontra disorientamento, stagnazione, frustrazione. Ecco un nuovo grande affresco del cineasta, un'opera ambiziosa, tra il politico e l'umanistico, in cui accomodarsi, scoprire un paese e godersi il piacere delle immagini. (M. Gre.)L'ALBERO DEI FRUTTI SELVATICIdi Nuri Bilge Ceylan