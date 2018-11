L'agente del tecnico portoghese: «Paulo non voleva offendere DiFra»

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Allenare la Roma è un sogno di tutti, non c'è stata mancanza di rispetto». È questa la precisazione di Moioli, l'agente di Paulo Sousa dopo le reazioni alle frasi del portoghese che lunedì si è candidato alla panchina romanista in caso di esonero di Di Francesco. «Nessuna intenzione di mancare di rispetto a Eusebio - ha dichiarato Moioli a Rete Sport - ma allenare la Roma è il sogno di tutti. Il mio assistito ha risposto ad una semplice domanda. Doveva dire di no? Da parte nostra non c'era intenzione di mancare di rispetto a nessuno». Anche Zeman ha detto la sua: «Sousa sogna la Roma? Normale. Tutti vogliano andare alla Roma, ma poi è difficile restarci. Non si possono cedere sempre i pezzi migliori». (F. Bal.)riproduzione riservata ®