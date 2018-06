L'Africa mostra il suo volto urbano

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Africa protagonista al MAXXI in un articolato programma di esposizioni e appuntamenti, che spazia da fotografie, sculture, installazioni site specific fino a performance di danza, musica live, proiezioni. La mostra African metropolis. Una città immaginaria, ospitata fino al 4 novembre, riunisce oltre cento opere di 34 artisti africani. Obiettivo, raccontare la città, tra vissuto e idealizzazione, memoria e quotidianità. Fotografie, installazioni, sculture, tessuti e video, opere monumentali - Time Tower di Bili Bidjocka, sulla piazza del museo, e Labyrinth di Youssef Limoud - ed altre invece più intime, compongono il percorso articolato in cinque sezioni per altrettante azioni metropolitane, pensate per illustrare differenti momenti e ritmi di vita urbana. È di undici opere di nove artisti africani, alcuni della Collezione del MAXXI, l'iter espositivo di Road to Justice, che si chiuderà il 14 ottobre e indaga postcolonialismo, memoria, identità. Nel periodo delle mostre il museo propone anche un calendario di eventi dedicati, tra incontri con artisti, architetti e scrittori africani, danza, concerti, una rassegna di cinema in occasione del centenario di Nelson Mandela e una sfilata benefica con abiti da sposa dall'Africa. Tra gli ospiti, Kendell Geers, la cui opera, è esposta in Road to justice protagonista di un talk con Hou Hanru martedì 3 luglio. Poi, gli architetti David Adjaye, Mokena Makeka, Jo Noero e molti altri. (V. Arn.)Via Guido Reni 4/a06324861