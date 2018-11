L'affresco della Regina hot

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUn affresco hot, anzi decisamente vietato ai minori. Pompei non finisce di stupire e stavolta anche di ingolosire per il tema esplicitamente a luci rosse rappresentato e ritrovato sulla parete della piccola camera da letto portata alla luce in una casa della città distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo.C'è la regina Leda, bellissima, con il corpo statuario e nudo parzialmente ricoperto da un drappo dorato, la posa languida e desiderosa: tra le gambe accoglie il potente Zeus che - per possederla - si è trasformato in un grande cigno bianco e che, secondo il mito, insieme con il marito Tindaro (re di Sparta) diventerà il padre dei suoi quattro figli, i gemelli Castore e Polluce.Una scena assolutamente erotica, un ritratto di donna dalle fattezze eccezionali che quasi certamente è stato realizzato da una mano molto esperta che doveva riprodurre soprattutto la Leda del greco Timòteo, grande scultore del IV secolo avanti Cristo. Archeologi e restauratori la stanno ripulendo in queste ore, anche se il problema è quello di non disperdere ora quello che è stato miracolosamente risparmiato dalla furia nera della lava. «Stiamo valutando con i tecnici e con la direzione generale archeologia - ancticipa il direttore degli Scavi di Pompei, Massimo Osanna -. l'ipotesi di rimuovere e di spostare questa meraviglia e l'affresco di Priapo in un luogo dove potrà essere salvaguardata ed esposta al pubblico». La regina Leda, lasciva ed erotica, sarà infatti in buona compagnia visto che nella casa del ricco commerciante pompeiano («forse anche un ex liberto ansioso di elevare il suo status sociale con il riferimento a miti della cultura più alta»), è stata pure ritrovata un affresco di Priapo nell'atto di pesarsi il fallo. Più luci rosse di così...riproduzione riservata ®