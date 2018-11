L'ACUTO DI ANDREA

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioMILANO - Successo stelle e strisce per Andrea Bocelli che supera addirittura Lady Gaga. Il tenore toscano conquista il podio nella classifica Billboard200 degli album più venduti della settimana in America con Sì, ultimo disco di inediti dopo quattordici anni uscito per Sugar/Decca. «Tanto lavoro, ma ne è valsa la pena», commenta Bocelli che quest'anno festeggia anche sessant'anni. Un successo che si aggiunge al podio della classifica inglese di qualche giorno fa, doppietta primato per un cantante italiano con un disco di inediti: nel Regno Unito, è la prima volta che un album classico è in cima alla classifica in più di 20 anni. Non accadeva dal Titanic nel 1997. Per la Decca, invece, Sì sarebbe il primo album al top classifica sia inglese che americana dopo Every picture tellks a story di Rod Stewart del 1971.Nel disco, le collaborazioni con Josh Groban, Dua Lipa, Aida Garifullina, Ed Sheeran, Tiziano Ferro, e il debutto del figlio Matteo. Il loro duetto Fall on Me è virale in tutto il mondo con il video che conta a oggi quasi 23 milioni di visualizzazioni, e colonna sonora del film Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro regni con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman.«La vita non smette mai di stupire - dice Bocelli - specialmente quelli che sono follemente innamorati di ciò che fanno. Non avrei mai immaginato di realizzare questo risultato. Quello che conta, al di là di numeri e classifiche, sono l'affetto, le strette di mano e i sorrisi del pubblico. Un grande grazie anche a nome di mio figlio Matteo che in questi giorni ha vissuto al mio fianco un'esperienza indescrivibile. Ho realizzato un sogno che supera la realtà».Già erano stati otto i suoi album entrati nella top 10 americana, tra cui due secondi posti, My Christmas e Passione. A questo si aggiungono i concerti a Central Park nel 2011 con oltre 75 mila persone e ai concerti alla Casa Bianca.«Raggiungere il primo posto nella classifica è un risultato che tutti noi di Sugar siamo onorati di condividere con Andrea e il suo team. - dice Filippo Sugar - Questa è un'altra pietra miliare nella fantastica carriera discografica di Andrea iniziata poco più di 24 anni fa, quando mia madre Caterina (Caselli, ndr) per prima ne capì il talento».Sì è stato registrato nella sua casa in Italia e prodotto da Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, Deep Purple, Thirty Seconds To Mars). Per un successo simile di un album classico forse bisogna arrivare a 1996 con Luciano Pavarotti, Jose Carreras e Placido Domingo e I Tre Tenori in concerto.riproduzione riservata ®