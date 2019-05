L'accusa: «Gli ascolti non ripagano gli investimenti fatti»

Marco Castoro

Fabio Fazio ha giocato d'anticipo comunicando prima di tutti la chiusura anticipata delle ultime tre puntate stagionali di Che Fuori Tempo che Fa, lo spazio del lunedì. Lo ha fatto all'inizio della sua trasmissione domenicale, quella più seguita gettando un macigno dalla rupe. D'accordo che si entra in campagna elettorale - e quindi la decisione poteva essere prevedibile - ma il suo annuncio preventivo ai telespettatori è servito a spaccare i vertici dell'azienda e metterli l'uno contro altro, in un momento in cui si litiga anche all'interno del governo.

Da quando ha firmato il rinnovo del contratto, il conduttore è diventato bersaglio delle critiche politiche e non solo, fuori e dentro Viale Mazzini. È accusato di essere fazioso e vicino al Pd dell'ex premier Gentiloni. Contro di lui si è scagliato in più occasioni il ministro Matteo Salvini (e lo ha fatto anche all'interno del competitor Non è l'Arena su La7, trovando terreno fertile). Più generico - perché ha parlato di sforbiciata a tutti i contratti degli artisti - anche il presidente Marcello Foa, mentre i Cinque Stelle hanno parlato di limare i compensi ma senza tagliare i programmi. La direttrice di Rai1, Teresa De Santis, ha sempre tenuto la linea dell'investimento non ripagato dagli ascolti (Fazio non ha mai raggiunto il 20% di share).

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

