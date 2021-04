L'ACCUSA DI STUPRO

«Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto. Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità. Abbiamo dato mandato al nostro legale di agire in sede giudiziaria contro tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano a questo deplorevole tiro al bersaglio». Così - attraverso il loro legale Giulia Bongiorno - i genitori della studentessa presunta vittima di stupro, che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grillo e altri amici.

Intanto negli atti in mano alla Procura di Tempio Pausania gli investigatori avrebbero verbalizzato anche gli «schiaffi sulla schiena e sulle natiche» della ragazza, che poi ha denunciato tutto ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, al suo ritorno dalla Sardegna.

E mentre Salvini attacca Grillo, dal Movimento arriva la presa di posizione della ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone: «Grillo non ha detto una cosa corretta rispetto a quello che dice la legge italiana».

