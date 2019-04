L'accordo per il rinvio è fatto: la data per la presunta uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ora si è spostata al 31 ottobre, data coincidente con le celebrazioni di Halloween. E ieri, sul web, i siti dei tabloid (ma anche migliaia di sudditi di Sua Maestà) si sono scatenati nel rappresentare zucche con la scritta Brexit, streghe volanti sul Tamigi, icone dei morti che preconizzano un disastro commerciale e caricature della premier Theresa May come fosse uno zombie.

Tutto simpaticamente ironico. Ma la realtà è che l'Europa sembra essersi lavata le mani sulla spinosa questione del referendum che sancisce il bye bye di Londra dal resto del continente. Il prossimo 31 ottobre, infatti, sarà anche l'ultimo giorno di vita dell'attuale Commissione guidata da Junker, poi da novembre il timone dei 27 sarà affidato alla coalizione vincitrice delle elezioni europee del 26 maggio. Come a dire, la Brexit sarà un problema di chi verrà dopo.

La May invece i problemi li ha subito, perché deve fare un'altra corsa contro il tempo (e contro i pronostici) per ottenere uno yes all'accordo fissato con la Ue. Pena: non riuscirci per l'inizio di maggio e dover essere costretta a far partecipare il Regno Unito alle prossime elezioni, con tanto di candidati e partiti finora assolutamente impreparati all'evento.

(M.Fab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA