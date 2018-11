Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Costruire il futuro, partendo dal talento degli studenti. Questo l'obiettivo del Consorzio Elis che, per il suo 54° anno di attività, decide di lanciare il Sistema Scuola-Impresa con cui mettere in contatto 100 scuole in tutta Italia con più di 30 grandi aziende: un filo diretto tra giovani e futuro per orientare i ragazzi attraverso l'esperienza diretta di oltre 100 professioniste d'azienda, le Role Model, che racconteranno ai ragazzi il loro percorso umano per realizzarsi nel mondo del lavoro.«Molti giovani infatti ha spiegato Pietro Papoff, Direttore del Consorzio Elis di via Sandro Sandri al Tiburtino - non sanno ancora cosa vogliono diventare da grandi, vittime di pregiudizi e bombardamenti mediatici». È stato eletto neo Presidente del Semestre di Elis Stefano Donnarumma, Ad di Acea: «Per me si tratta di un impegno importante. In Acea abbiamo già attivato percorsi di formazione che coinvolgono il mondo della scuola, come il progetto Ideazione, con cui esperti e tecnici di Acea hanno trasferito agli studenti le proprie conoscenze. Nell'attuale mondo del lavoro la tecnologia impone ritmi di apprendimento sempre più veloci e sfidant».