«Verrà pubblicato in settimana sul bollettino regionale il rinnovo della concessione a Roma Capitale per tutto il tema delle acque e dunque anche del Peschiera». Lo ha annunciato il Capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti, nel corso della presentazione in Campidoglio delle iniziative di Acea per gli 80 anni dell'Acquedotto del Peschiera.«Oggi (ieri, ndr.) abbiamo avuto notizia proprio formalmente, nel corso di questa conferenza da parte della Regione Lazio, che ringraziamo per la collaborazione attiva che c'è stata in questi mesi, che fra pochi giorni verrà pubblicata la nuova concessione del Peschiera, concessione che viene data alla città di Roma e di conseguenza a noi in quanto operatore del servizio idrico. La concessione era il primo passo fondamentale per andare avanti con la progettazione e la realizzazione dell'opera».