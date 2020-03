L'Accademia Filarmonica Romana condivide la musica dei più giovani e lancia su Facebook #ContestAFR offrendo il proprio spazio virtuale per accogliere le esecuzioni dei tanti bravissimi musicisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vivono in Italia. A tutti la Filarmonica chiede di postare sulla propria pagina Facebook l'esecuzione in video, realizzata da casa in questi giorni, di un programma libero della durata di 10/15 minuti, con hashtag #ContestAFR, e taggare l'Accademia Filarmonica Romana.

La direzione della Filarmonica giudicherà e pubblicherà sulla propria pagina Fb 2 video ogni giorno fino al 9 aprile. Il più alto numero di like ottenuti determinerà la designazione dei tre musicisti che saranno invitati a tenere un concerto nella Sala Casella, in uno dei prossimi appuntamenti della stagione 2020/21. In caso di ex-aequo si procederà con un sondaggio online. «Per fortuna la musica non si ferma nemmeno in questi giorni» commenta Andrea Lucchesini direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana. Info www.filarmonicaromana.org

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

