L'Accademia della Crusca: «Var è una parola maschile»

ROMA - Si dice «il» Var o «la Var»? Secondo l'Accademia della Crusca, l'acronimo di Video Assistant Referee va declinato al maschile e non al femminile. Lo afferma il linguista e lessicografo Marco Biffi, in un parere fornito per conto della redazione web della secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire la lingua italiana. Nella lingua italiana le sigle derivano il loro genere dalla parola principale, e in questo caso, spiega Marco Biffi, «se vogliamo ragionare esclusivamente sull'inglese, oltretutto il problema non si pone nemmeno per la grammatica, dal momento che tutti i sostantivi che esplicitano la sigla (video, assistant, referee) sono riconducibili al genere maschile e hanno da tempo un corrispettivo maschile italiano (video, assistente, arbitro; assistente richiede tuttavia qualche precisazione su cui ci soffermeremo più sotto)». (G.Bul.)