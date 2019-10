L'Academy sbarca a Roma «Gli Oscar amano l'Italia»

ROMA «Gli Oscar amano l'Italia». Lo affermano e lo ripetono i due personaggi più alti in carica dell'Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, l'istituzione che organizza il premio cinematografico più ambito del pianeta. L'ad Dawn Hudson e il presidente David Rubin hanno incontrato la stampa in occasione del primo evento italiano dell'Academy, che ha dato il benvenuto ieri sera a Palazzo Barberini a circa 200 membri italiani ed europei. Ci sono ancora alcune questioni aperte come quella del presentatore della serata degli Oscar e alcuni nervi scoperti come il nuovo premio annunciato, e poi ritrattato, al film più popolare (cioè a quello che ha ottenuto i maggiori incassi) ma l'Academy si presenta ai nuovi partner italiani di Istituto Luce-Cinecittà con l'annuncio di un museo del cinema a Los Angeles progettato da Renzo Piano (che inaugurerà nel 2020) e una nuova politica improntata all'inclusione.

A partire dal nome della categoria che ha visto il cinema italiano primeggiare con 11 Oscar vinti e 28 nomination: da Miglior Film in Lingua Straniera si passa a Best International Feature Film, Miglior Film Internazionale. «Perché la parola straniero evoca un'alterità ha spiegato Hudson mentre gli Oscar sono un evento inclusivo. Lo dimostra anche il fatto che tra i nuovi membri dell'Academy il 30% è di colore e il 50% sono donne». Quest'anno, in cui tra l'altro Lina Wertmuller sarà celebrata con l'Oscar alla carriera, il legame tra l'Academy e l'Italia si stringerà ancor di più grazie all'accordo quinquennale che prevede la programmazione regolare di rassegne, mostre e attività dedicate al cinema italiano e che rende Istituto LuceCinecittà founding supporter dell'AMPAS. Per cominciare, sarà organizzato un omaggio a Federico Fellini nel centenario della sua nascita. (M. Gre.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019

