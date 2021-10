L'abbraccio di Draghi a Landini: «Nessuna tolleranza alla violenza»

Per mezz'ora ha girato per le stanze devastate, tra scrivanie ribaltate e computer in briciole. Si è soffermato davanti al quadro dell'artista Ennio Calabria vandalizzato dall'orda barbara. Draghi ha voluto vedere di persona, e portare la propria solidarietà alla Cgil colpita al cuore dall'attacco neofascista. Arrivato all'ingresso, a mezzogiorno, Una visita di mezz'ora, iniziata con un abbraccio tra gli applausi dei dipendenti del sindacato. Il commento del premier è affidato all'account twitter di Palazzo Chigi: «Nessuna tolleranza contro intimidazioni ed episodi di violenza». Anche ieri la Cgil è stata vittima di un attacco, questa volta da parte di hacker: il sito è rimasto irraggiungibile per ore.

Sindacati e centrosinistra spingono per un provvedimento per sciogliere le forze politiche che si richiamano al fascismo. Ieri il Pd ha presentato alla Camera e al Senato una mozione - firmata anche dai Cinquestelle - per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova. Molto più cauto il centrodestra. «Il Parlamento si unisca per approvare un documento contro ogni genere di violenza e per sciogliere tutte le realtà eversive, non è che la violenza dei centri sociali lo è meno» ha detto Salvini, dopo un colloquio telefonico con Berlusconi e Meloni.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA