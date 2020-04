Kristen Stewart, l'interprete di Bella, la goffa eroina di Twilight, proprio oggi compie 30 anni e, al Festival di Zurigo, ha aperto lo scrigno dei ricordi.

Com'è arrivata alla saga?

«Senza leggere neppure una pagina del libro di Stephenie Meyer, che all'epoca non era ancora un fenomeno della cultura pop. Mi sembra un ruolo piacevole, ero amica della regista Catherine Hardwick e mi sono detta: perché no? Avevo l'impressione che fosse un film come gli altri, ma non era così».

Cosa ti lega a Bella?

«Diventare lei è stata un'esperienza immersiva, viscerale e divertente. Io stessa ero un'adolescente e capivo quel risveglio dei sensi, i desideri, le pulsioni e tutta la confusione da teenager che la gente ti dice essere sbagliata e invece è naturale».

Com'era sul set?

«Mi sembrava di stare al liceo, ma all'epoca non avevamo una chat del cast e ora saremmo in troppi per crearla».

E Pattinson?

«Lui è stato grandioso, sono orgogliosa della sua splendida carriera e del ruolo di Batman. Sono anche rimasta in buoni rapporti con Taylor Lautner (Jacob) e quando sono a New York ci vediamo».

La premiere romana nel 2008?

«Surreale, con tutti gli occhi addosso. Per fortuna non mi sono lasciata condizionare sono rimasta molto protettiva nei confronti di Bella che ha molto di me».(A.D.T.)

