Komen Race

for the Cure

CIRCO MASSIMO

Sarà Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica, ad inaugurare, oggi alle 11, il Villaggio della Salute della Komen Race for the Cure, per la prevenzione e la cura del tumore al seno. In programma consulti e prestazioni specialistiche, visite, prevenzione, sportello informativo, attività fisiche, area kids. La gara (5 km) e le camminate non competitive (2 e 5 km) si svolgeranno domenica, dalle ore 10.

www.raceforthecure.it

Un uomo per bene

TEATRO IN PORTICO

Commedia in due atti scritta e diretta da Marco Vitiello per l'ass. Arte Povera che porta in scena vizi e virtù della società italiana, senza privarsi di spunti di riflessione. Una storia ricca di colpi di scena e di voglia d'onestà.

Circ. Ostiense 195, da oggi a sabato ore 21, domenica ore 17,30, 12 euro, 3207709370

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

