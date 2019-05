Komen Italia

CASTEL ROMANO

Il Designer Outlet ha scelto per il secondo anno consecutivo di sostenere Komen Italia per la lotta contro i tumori al seno, dedicando un week end in rosa alla salute delle donne. La Carovana della prevenzione farà tappa nel centro McArthurGlen di Roma, venerdì 10 e sabato 11 maggio, per offrire screening senologici gratuiti su prenotazione, grazie all'Unità Mobile di mammografia

di Komen Italia. A supporto, per tutto il week end il Centro McArthur Glen sarà vestito in rosa: acquistando prodotti di questo colore simbolico, esposti nelle vetrine dei negozi, si sosterrà Komen Italia per la lotta contro i tumori al seno. Rosanna Banfi (nella foto), madrina delle donne in rosa di Komen Italia, sarà ospite di Castel Romano Designer Outlet venerdì.

Via Pontina, uscita Castel Romano

