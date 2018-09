Komen, al via la Carovana della prevenzione

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaTre cliniche mobili stanno per attraversare l'Italia, percorrendo in un mese 8 regioni in 30 tappe. Il 2 ottobre prenderà il via la Carovana della Prevenzione, promossa dalla Susan G. Komen Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli. Il progetto, giunto alla seconda edizione, offrirà esami diagnostici e consulenze specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell'utero. Con una diagnosi precoce, in oltre il 90 per cento dei casi, dal cancro al seno è possibile guarire con terapie meno invasive. «Con le nostre Unità Mobili spiega Riccardo Masetti, presidente Komen Italia - vogliamo offrire alle donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico la possibilità di prendersi cura della propria salute».