Kit da 007 per superare l'esame

Con un kit da agente 007 (telecamera a forma di bottone di camicia e auricolare con sistema wireless) riuscivano a far promuovere tutti i candidati per l'esame della patente di guida. Bastava pagare 3mila euro ai capi dell'organizzazione criminale ed un complice dotato di radiotrasmittente suggeriva dall'esterno le risposte vero o falso che vedeva da un monitor portatile collegato alla microcamera che l'esaminando utilizzava inquadrando i quiz.

Per il giro di patenti facili, scoperto dagli agenti della squadra mobile della questura di Roma dopo un'indagine battezzata corsia preferenziale, sono 22 le persone indagate tra cui 15 arrestate con le accuse di truffa, falso e riciclaggio di marche da bollo.

A Roma agivano nelle Motorizzazioni civili di via Laurentina e via Salaria. Una quindicina le autoscuole coinvolte, cui si rivolgevano moltissimi gli stranieri per essere abilitati alla guida. (E.Orl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA