Kirill Petrenko

PARCO DELLA MUSICA

Il neo direttore dei Berliner torna dopo sei anni a Santa Cecilia per guidare coro e orchestra nell'immortale capolavoro di Beethoven: la Nona Sinfonia. Sul palco saliranno le voci soliste del soprano Hanna-Elisabeth Müller, del contralto Okka von Damerau, del tenore Benjamin Bruns, del basso Hanno Müller-Brachmann. Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 19.30, domani alle 20.30 e sabato alle 18, bigl. 19-52 euro, 068082058

Dindo/Rubino

TEATRO ARGENTINA

Due musicisti d'eccezione, il violoncellista Enrico Dindo e il percussionista Simone Rubino. In programma la Suite n.3 di Bach, la Sonata per violoncello solo op.25 n.3 di Hindemith, Mariel (99) di Golijov e la prima di Red Harvest di Boccadoro.

Largo di Torre Argentina 52, oggi alle 21, 13,50-25 euro, 06684000311

