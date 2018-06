Kim turista da selfie, poi vede Trump

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliUn tempo l'isoletta di Sentosa, al largo di Singapore, era covo di feroci pirati. Oggi ospita resort di gran lusso, campi da golf e uno dei più attrezzati parchi a tema cinematografici. L'ex fortezza inglese però è destinata a passare alla storia soprattutto come il luogo che ha ospitato l'incontro fra il presidente statunitense Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un.Kim, alla vigilia dello storico summit, ha scelto di fare il turista. Un po' a sorpresa ha lasciato la sua suite presidenziale da 8.000 dollari al giorno nel St.Regis Hotel per esplorare la Singapore notturna, accompagnato dalla sorella Kim Yo-Jong e di altri funzionari della delegazione. Una passeggiata nel parco, uno sguardo dallo SkyPark, il belvedere dell'edificio alto 50 metri che offre un panorama suggestivo sull'intera Singapore e poi decine di selfie con alcuni ministri di Singapore.Trump e Kim Jong-un si sono visti poi nella mattinata (notte in Italia) all'inizio da soli, alla presenza dei soli interpreti e soltanto poi in un bilaterale allargato. Per ospitare l'incontro nel Capella Hotel è stata scelta una stanza con due porte, per evitare che uno dei due leader passasse per primo e l'altro per secondo. Allestita anche una smoking room per Kim, accanito fumatore.Trump avrebbe posto a Pyongyang condizioni precise: «La completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione» della Nord Corea, con la condizione che le sanzioni rimarranno in vigore fino a che questo obiettivo non sarà raggiunto. Il processo di disarmo nucleare però potrebbe richiedere sino a 15 anni.