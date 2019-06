Kim Jong-nam era un informatore della Cia. Si tinge da spy story l'assassinio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, ucciso il 13 febbraio del 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia: due donne lo avevano avvicinato e gli avevano gettato in faccia del gas nervino.

Jong-nam era una gola profonda che aveva incontrato diverse volte i servizi segreti americani. «C'era un nesso tra lui e la Cia», ha riferito una fonte ben informata al Wall Street Journal.

Il processo contro le uniche due imputate dell'omicidio, le esecutrici materiali, s'è chiuso con un nulla di fatto. Doan Thi Huong, vietnamita, è stata liberata a maggio, l'indonesiana Siti Aisyah a marzo dopo la cancellazione degli addebiti da parte della procura. L'inchiesta non ha rilevato alcun legame tra le killer e Pyongyang, ma ha fatto emergere elementi importanti: pochi giorni prima di essere ucciso con il gas nervino, Kim aveva visto in un albergo dell'isola di Langkawi un americano di origini coreane, forse il contatto Cia, aveva detto la polizia. Il giorno del delitto, Kim aveva nella sua borsa a tracolla 125.000 dollari in contanti e 12 dosi di atropina, un antidoto per tamponare il composto letale. Una circostanza che dimostra come l'uomo sapesse di essere nel mirino. Dopo l'uccisione, suo figlio Kim Han-sol, nipote del supremo leader, e altri membri della famiglia, furono presi in consegna a Macao da un gruppo di dissidenti. La loro residenza attuale è sconosciuta.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

