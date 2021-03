KILLER CON IL SORRISO

Mario Fabbroni

Potrebbe essere stata soffocata, ma solo l'autopsia stabilirà la verità. Edith, una bimba di appena 2 anni, è stata trovata morta nella casa di via Mameli a Cisliano, in provincia di Milano, dove viveva con la madre Patrizia Coluzzi. Proprio la 41enne si trova in stato di fermo, visto che gli investigatori ipotizzano che possa essere stata lei ad uccidere la piccola. Dopo una telefonata del marito ai carabinieri (i coniugi sono in fase di separazione), la donna è stata trovata con delle ferite sul braccio, che probabilmente si è autoinflitta. Viene piantonata nell'ospedale di Magenta. Come ha confermato la Procura di Pavia, aveva denunciato il marito tre volte.

Denunce e controdenunce di una coppia sul viale del tramonto. Nell'ultimo post su Facebook, la 41enne criticava le forze dell'ordine per aver «ridicolizzato» la sua storia. E poi ha aggiunto: «Caro marito, vai a denunciami ancora per calunnia e diffamazione. Denunciami ancora per sequestro di minore. Edith è la mia bambina. Non vi è alcuna calunnia». «Una bella persona - si legge ancora su Fb accanto alla foto in bianco e nero dove si trova con i due figli nati dal matrimonio precedente - non insulta moglie e bambini, no. Una bella persona non tradisce la sua compagna, no. Una bella persona non picchia, non sminuisce la moglie chiamandola stupida, ignorante, stronza e puttana».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA