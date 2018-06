Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Kik Messenger è un'app per smartphone nata nel 2010 (meno di un anno dopo la creazione di WhatsApp). Oltre alle conversazioni con i propri contatti è possibile accedere a gruppi di discussione attraverso una serie di hashtag.L'indagine coordinata dalla procura di Milano ha svelato che i pedofili si riconoscevano tra loro per le foto profilo e i nomi impostati. Una comunicazione sotterranea, che evidentemente è nota negli ambienti del deep web, che consentiva di riconoscersi e comunicare liberamente. Una volta entrato nel gruppo, il membro poteva scrivere messaggi agli altri utenti e iniziare il baratto pedopornografico. Non ci sarebbero mai stati pagamenti ma solo lo scambio di nuovo materiale per arricchire la propria agghiacciante collezione.(S.Gar.)riproduzione riservata ®