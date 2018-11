Kids+Family il festival per tutti alla Pelanda

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniLaboratori creativi, letture, street food. E soprattutto musica e teatro. Un Festival come quello dei grandi ma a misura di bambino. Ultimo fine settimana per partecipare al Kids+Family, l'appendice mini del RomaEuropa Festival.In cartellone oggi (dalle 16 alle 19), domani e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) Splash!. Non solo uno spettacolo ma una vera e propria installazione interattiva per i piccolissimi dai 18 mesi ai 2 anni che su un tappetone bianco potranno giocare con le immagini di alcuni grandi maestri della pittura astratta, da Mirò a Kandinskij. Dedicato a un pubblico di grandi e piccini è invece OUT (oggi alle 21, domani e domenica alle 12, 15 e 17), una fiaba raccontata attraverso il linguaggio immaginifico del teatro di figura. Dove le figure animate e le scene, interamente realizzate dalla compagnia, traggono ispirazione da alcuni grandi protagonisti dell'arte contemporanea, Folon, Steinberg, Calder, Mondrian.Letizia Renzini si ispira alla vicenda del compositore ungherese György Ligeti, per portare in scena Grasland (domani e domenica alle 11, 16 e 19) dove una lepre, undici bambine e un pianista sono protagonisti di una scena che si trasforma attraverso i disegni realizzati dal vivo e le complesse composizioni di Ligeti.riproduzione riservata ®