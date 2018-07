Kids Corner in viaggio a ritmo di pop e rock

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniMentre mamma e papà ascoltano i concerti nella cavea dell'Auditorium, i bambini partono per un viaggio fantastico. Per il terzo anno, insieme al Roma Summer Fest, prende avvio il Kids Corner, nato in collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. I piccoli parteciperanno a giochi e laboratori gratuiti organizzati dal blog magazine Family Welcome. Filo rosso delle attività è il tema del viaggio. Nel corso delle serate, i bambini potranno infatti salire a bordo del nuovo treno regionale Rock, a dimensioni reali. Oppure costruire modellini ispirati al patrimonio artistico sparso per tutto il pianeta, come il Partenone, la Statua della Libertà, il Taj Mahal. O ancora provare il brivido della velocità giocando con le piste dei treni e delle macchinine. Tra i viaggi che potranno compiere, virtualmente, quello verso la magia dell'India, vista attraverso il mondo dello yoga. Oppure nelle principali città europee, realizzando la mappa del viaggio dei sogni e alcuni kit fai da te sempre sul tema del viaggio. La partecipazione è gratuita, ed è possibile prenotarsi direttamente presso l'area sponsor del Roma Summer Fest, fino a esaurimento posti disponibili.riproduzione riservata ®