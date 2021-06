Khaby Lame, il giovane TikToker di Chivasso, questa settimana ha dominato la scena social per aver battuto Chiara Ferragni su Instagram, oltrepassando la soglia di 25milioni di followers. Ora è lui l'influencer italiano più conosciuto all'estero. Ma niente ville, oggetti di lusso o macchinoni, @khaby00 porta in scena la normalità. Il trucco del suo successo? Come per tutte le cose è stato un mix di fattori positivi: tra tecniche di crescita verticale, passaparola, articoli di giornale e il trend azzeccato della parodia. I suoi video sono molto semplici: parte da un tutorial popolare e lo ribalta, con una serie di gesti a contrasto, senza parlare. Contro sfarzi e spacconate, Khaby smonta i fenomeni da baraccone di TikTok, prendendo in giro le loro trovate geniali tra rotoli di carta igienica, cetrioli e rap. Gli oggetti della vita quotidiana riprendono il loro spazio naturale, quello della casa, e lui li indica con la mano come per dire lo vedi? è una stupidaggine!. Questo ragazzo di origini senegalesi è un moderno Davide contro Golia, grazie alla sua simpatia sui social ha raggiunto 1 milione di like ed è diventato l'italiano più famoso al mondo, ma il paradosso vuole che, nonostante sia in Italia da quando ha un anno, non abbia la cittadinanza italiana. «Il mio linguaggio muto supera tutte le barriere» ha dichiarato, e speriamo che si abbattano anche le barriere della sua nuova carta d'identità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

