Ketama 126

CAPANNELLE

Il rapper produttore romano membro della crew Love Gang - CXXVI, con Speranza il rapper italo- francese cresciuto a Caserta e Massimo Pericolo una delle sorprese degli ultimi anni: tre profeti della nuova generazione

rap italiana a Rock in Roma festival. Opening act di Pretty Solero, Masamasa, Garage gang.

Via Appia nuova 1245, oggi alle 19,30, bigl. 15 euro+dp o 20 euro alla

cassa, rockinroma.it

Giovanni Guidi

CASTEL SANT'ANGELO

Una delle giovani promesse del jazz italiano, in concerto per la rassegna Pianissimo, nell'ambito delle Notti di musica al Castello, dedicata al pianoforte e ai suoi virtuosi talenti. Gli eventi di Castel Sant'Angelo rientrano in ART CITY-Estate progetto di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, adv.

L.tevere Castello 50,

oggi alle 21, 7,50 euro, art-city.it

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

