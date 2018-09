Keita: «Inter, fidati di me: posso segnare 15-20 gol»

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «L'Inter? Un punto di arrivo per me. Voglio essere parte di questo grandissimo club. E che il mio nome se lo ricordino tutti i tifosi». Sicuro di se e pronto a mettere radici a Milano «facendo la differenza dall'inizio o a gara in corso». Keita Baldé Diao è fatto così: piede pigiato sull'acceleratore in campo e a parole e nessun timore di fallire in nerazzurro «perché mi fido molto delle mie qualità e del mio lavoro».Sabato, complice l'infortunio di Lautaro (out per 2 settimane) e il rientro tardivo di Icardi, per il 23enne senegalese si apriranno di nuovo le porte dell'11 titolare contro il Parma. E la memoria di Keita corre al 1° gol in serie A (con la maglia della Lazio, il 10 novembre 2013), proprio contro i Ducali. «Giocavamo nel loro stadio, in porta c'era Mirante. Ho preso un rimpallo, ho dribblato il portiere e ho segnato - ha proseguito l'ex biancoceleste -. Io un attaccante da 15-20 gol? Penso di sì, le qualità le ho e mi fido molto di me stesso e del lavoro che faccio. Posso migliorare, ho ancora tanti margini di crescita, anche se gioco da molti anni a questo livello». Se da esterno d'attacco, «il mio ruolo, perché so puntare l'uomo e sono veloce», o da vice Icardi non cambia. «Posso fare anche la prima o la seconda punta. Ciò che conta è essere qui - ha concluso Keita - in una squadra forte composta da grandi ragazzi. La Champions? Una competizione unica, contro le squadre più importanti d'Europa. Ho provato quell'emozione col Monaco, saranno sfide spettacolari».A cominciare da Inter-Tottenham di martedì. In mattinata, invece, accertamenti in programma per Vrsaljko (fastidio al ginocchio), indisponbile con i ducali ma, forse, recuperabile per gli Spurs.riproduzione riservata ®