Kasabian / III Ray (The King)

Ci eravamo organizzati da un sacco di tempo e finalmente era arrivato il giorno della partenza. Daniele si presentò sotto casa mia puntuale, di prima mattina, gli occhi gli si aprivano a malapena, probabilmente aveva fatto serata. Aspettammo gli altri e riempimmo la macchina, pronti per il concerto di Liam Gallagher, destinazione Treviso. Era da poco uscito il nuovo album dei Kasabian ed io lo scelsi come ascolto durante la prima parte del viaggio, così da restare in tema con i suoni del British Rock. III Ray (The King), il pezzo con cui si apriva il disco, ci fomentava da morire.

Nei viaggi lunghi abbiamo la consuetudine di esultare ad ogni cartello che annunci il passaggio in una nuova regione. Entriamo in Toscana, esultiamo. Dopo poco ci arriva un messaggio in simultanea su tutti i telefoni: il concerto era stato annullato. Un nubifragio aveva fatto crollare la struttura del palco. Per noi sarebbe stato una sorta di ritorno agli Oasis e la tristezza sopraggiunse a marchiare i nostri volti.

Uscimmo al primo paesino per tornare verso Roma. Ormai era l'ora di pranzo. Un meraviglioso ristorante toscano ci aiutò a superare la delusione.



