Karsdorp in gruppo da lunedì Manolas e Peres: niente Juve

ROMA - Centonovantacinque, tanti sono i giorni dall'ultima apparizione in campo di Karsdorp. Il terzino destro mancato come il pane a Di Francesco in questa stagione. L'olandese lunedì tornerà ad allenarsi in gruppo e potrebbe strappare una convocazione per il Sassuolo, senza ovviamente avere la possibilità di scendere in campo. Il decorso dall'operazione al crociato sinistro è stato più lungo e tortuoso del previsto, e Karsdorp ne ha sofferto pure a livello psicologico anche se il club smentisce categoricamente visite al cuore dovute al troppo stress (una voce circolata ieri). L'olandese tornerà a disposizione quindi per la prossima stagione, ma i dubbi sulle sue condizioni potrebbero spingere Monchi a cautelarsi con un altro terzino. In vista della Juve, invece, restano i dubbio Manolas e Bruno Peres. Gli esami di ieri hanno escluso lesioni: risentimento al quadricipite destro per il greco e al flessore destro per il brasiliano. Ci sarà Alisson. Ieri il suo agente a Teleradiostereo ha detto: «È ben inserito nel club e nella città». (F.Bal.)