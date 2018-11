Kane in gol (2-1) e l'Inghilterra vola Croazia ko e va in B Spagna beffata

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Hurrikane condanna la Croazia in serie B trascinando l'Inghilterra in paradiso (2-1): un gol allo scadere (85') del centravanti del Tottenham completa la rimonta perfetta dei britannici che accedono alle semifinali di Nations League del prossimo giugno. Bastano 15 minuti agli inglesi per vendicare la sconfitta nella semifinale dell'ultimo Mondiale di Russia e sancire la retrocessione dei croati. Una nemesi sportiva che si avversa negli ultimissimi minuti della sfida dentro-fuori di Wembley. Spettatrice interessata, la Spagna che tifava per il pareggio per vincere il girone e invece si deve accontentare di restare nella prima fascia continentale (secondo posto). Croazia 1-0 con Kramaric. Mancano appena 12 minuti al termine quando Lingard ristabilisce la parità ma non basta per evitare la retrocessione. All'85' però arriva la scivolata vincente di Harry Kane sulla punizione di Ben Chilwell: 2-1 ed è il tripudio.