Juventus, tutto su Golovin

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juventus studia il colpo-Golovin. E lui studia inglese, per farsi capire dai bianconeri (e dal mondo): lo assicura direttamente il padre del talento della Russia, oggi atteso dalla seconda uscita del Mondiale contro l'Egitto, dopo le magie (un gol e due assist) al debutto contro l'Arabia Saudita: «L'unica difficoltà per mio figlio potrebbe essere la lingua, ma presto Aleksandr sarà in grado di parlare liberamente in inglese».A credere fermamente nel prossimo passaggio in bianconero della stella russa c'è anche la conturbante Viktorija Lopyreva, ambasciatrice Fifa del Mondiale: «Golovin andrà alla Juventus, penso che sia pronto per questa esperienza in un campionato top come la serie A». Ora, a Torino sperano quasi che il centrocampista siberiano non sfoderi altre prodezze in mondovisione, per non rischiare un rialzo ulteriore del Cska Mosca. Al momento la richiesta è di 25 milioni.La Juve è però convinta di chiudere per circa 18 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Golovin è l'alternativa low-cost a Milinkovic-Savic, sul quale è piombato un Real Madrid che avrebbe 170 milioni di buoni motivi per strapparlo alla Lazio. È la stessa cifra che la Juve potrebbe incassare dalle cessioni, a partire da quelle possibili di Higuain (65 milioni) e Rugani (35) al Chelsea, sempre più vicino a Sarri. Gli altri 70 milioni possono arrivare da diversi giovani o gregari in rampa di lancio: da Sturaro (18) che flirta con West Ham, Everton e Shanghai Shenua a quel Mandragora (20) pedinato dal Monaco, da Cerri (12) sul quale è forte l'interesse dell'Eintracht) fino a Pjaca (20), tentato dalla Fiorentina ma con la Juve che vorrebbe mantenere il diritto di riacquisto sull'attaccante croato. Un tesoretto assai utile per assicurarsi Cancelo, specialmente ora che il Valencia sarebbe pronto a scendere da 40 a 35 milioni, e anche quel Darmian per il quale è imminente un incontro tra Juve e United.In uscita dovrebbe esserci anche Marchisio, rientrato qualche giorno fa da Ibiza per discutere il suo futuro prossimo con il club di tutta la vita. Il Monaco lo ha sondato, invitando il Principino nel Principato.riproduzione riservata ®