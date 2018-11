Juventus, emergenza attacco

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - Epidemia di infortuni alla Continassa a poche ore da Juventus-Manchester United, match che in caso di vittoria consegnerebbe matematicamente il primo posto del gruppo H ai bianconeri. L'emergenza è soprattutto in attacco, dove le scelte sono più ristrette di un caffè napoletano. Già perché all'infortunio di Douglas Costa, bloccato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ieri si sono aggiunti quelli di Bernardeschi e Kean. L'ex viola ha accusato un trauma distrattivo alla caviglia sinistra durante la fase di recupero dall'affaticamento al muscolo psoas. Ma l'infortunio più grave è quello patito da Kean: trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante classe 2000 rischia uno stop di 20-30 giorni. Le poche buone notizie arrivano da due totem come Chiellini e Mandzukic, nuovamente arruolabili. In attacco sono certe le presenze di Dybala e Cristiano Ronaldo, con Cuadrado in vantaggio su Mandzukic per completare il tridente.(T. Orm.)riproduzione riservata ®