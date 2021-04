JUVENTUS CHOC

Timothy Ormezzano

Andre Pirlo e suo figlio Nicolò pesantemente attaccati in quel regno dell'odio che sono diventati i social. Il tecnico e suo figlio sono finiti nel mirino degli hater più ignobili. «A tutto c'è un limite e già da tempo questo limite è stato superato ha scritto il giovane Pirlo -. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo certi messaggi con auguri di morte o insulti vari solo perché sono figlio di un allenatore che, come è giusto che sia, può non piacere». A corredo della denuncia, Nicolò ha pubblicato lo screenshot di un messaggio indecente: «Devi morire insieme a tuo padre». Un attacco che ha suscitato il coro indignato di diversi juventini che hanno pubblicato messaggi a sostegno dei Pirlo: da Lapo Elkann al rapper Shade, fino all'ex Iaquinta.

Tornando alla crisi juventina, dopo il pari con la Fiorentina le cifre parlano chiaro. A cinque partite dal traguardo della volata-Champions, i bianconeri hanno 11 punti in meno della squadra allenata dal criticatissimo Sarri e 21 in meno dell'ultima Juve di Allegri, il cui nome è in testa alla hit parade per un eventuale dopo-Pirlo. Pesano molto i 10 punti persi sui 12 disponibili nel doppio confronto con Benevento e Fiorentina. Dopo l'eliminazione dalla Champions sono arrivate appena 4 vittorie in 8 giornate.

