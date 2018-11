Juventus, Bernardeschi è out: anzi, no

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Dopo il cauto ottimismo iniziale, è arrivata una mezza frenata: «La presenza di Bernardeschi contro la Spal è in dubbio», comunica la Juventus, che la prossima settimana valuterà meglio le sue condizioni. Martedì FB33 aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un risentimento agli adduttori. L'ennesimo guaio per lui, reduce da un trauma distrattivo alla caviglia sinistra dopo un affaticamento al muscolo psoas. Mercoledì Bernardeschi era rientrato alla Continassa con 24 di anticipo rispetto ai compagni, dando buoni segnali. Ora si naviga a vista, con la speranza di riaverlo alla ripresa del campionato. «Ci attendono nove partite, sette di campionato e due di Champions, contro squadre difficile da affrontare», ha avvertito Allegri pensando anche ai prossimi big match contro quattro rivali storiche: Fiorentina, Inter, Toro e Roma.Ieri, nel giorno del suo 25° compleanno, Dybala ha detto di volersi regalare la Champions: «Abbiamo grandi possibilità di vincerla. Ronaldo ci dà un'opzione in più. In quattro stagioni abbiamo giocato due finali. Ci è mancata un po' di fortuna. Speriamo di averla quest'anno».La Joya ha inoltre confessato al Daily Mirror la speranza di riabbracciare Pogba: «Siamo amici, chissà se un giorno potremo tornare a giocare di insieme. Allo United? Non penso al futuro. Sono felice alla Juve, dove c'è un solo obiettivo: vincere». Infine, secondo il Correio da Manha, Cristiano Ronaldo avrebbe approfittato della vacanza a Londra per chiedere alla sua Georgina di sposarlo. Risposta affermativa e prime prove di abito da sposa.riproduzione riservata ®