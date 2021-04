JUVENTINI OLTRE LE REGOLE

Timothy Ormezzano

Party a casa McKennie. Alla faccia delle norme Covid. C'è una Juventus che fatica in campo e una Juventus che fatica a rispettare le regole della zona rossa. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino sono intervenuti alle 23.30 di mercoledì nella villa in collina del centrocampista McKennie, allertati dai vicini di casa disturbati dalla musica ad alto volume, per interrompere una festa che violava il coprifuoco. Tra i partecipanti, una decina circa, anche altri due calciatori bianconeri: Dybala e Arthur, quest'ultimo già finito al centro delle polemiche per un viaggio-vacanza a Dubai nello scorso weekend. Gli occupanti della villa, dopo un'esitazione iniziale ad aprire il cancello, hanno fornito la massima collaborazione alle forze dell'ordine.

Qualcuno ha pensato a un pesce d'aprile, vista anche la situazione che sta attraversando la Juve e specificamente i tre calciatori, alle prese con acciacchi (McKennie e Arthur) o reduci da lunghi infortuni (Dybala). Tutti i presenti sono stati multati per violazione delle norme anti-Covid. Dopodiché sono arrivati i provvedimenti del club bianconero, infuriato per l'imbarazzante vicenda.

«Come minimo saranno multati», hanno riferito dalla Juve, pronta a usare il pugno di ferro escludendo i tre giocatori dall'elenco dei convocati per il derby di domani (ore 18) in casa del Torino. L'ufficialità dovrebbe darla Pirlo, oggi in conferenza stampa.

E dire che, dopo il clamoroso ko interno contro il Benevento, la Juve aveva chiesto ai suoi tesserati di lavorare sodo: «Testa bassa e pedalare», il diktat di Paratici. Il club, tra l'altro, è sempre stato in prima linea nella battaglia contro il Covid, promuovendo comportamenti corretti. «In un momento così difficile nel mondo sarebbe stato meglio non sbagliare, mi scuso, ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa», la spiegazione data a mezzo social da Dybala, già testimonial della Regione Piemonte in una campagna contro il virus. «Facciamo squadra», era lo slogan dell'argentino nello spot. In effetti, ai dieci invitati, ne mancava solo uno per essere in undici e comporre una squadra.

