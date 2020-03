Juve, Rugani: «Che botta! Ma supereremo anche questa»

Timothy Ormezzano

TORINO - «Che botta!». Daniele Rugani, il paziente zero della serie A, racconta la sua battaglia contro il Coronavirus: «Sono sempre stato abbastanza bene, voglio tranquillizzare tutti, non ho mai avuto sintomi gravi. Lì per lì è stata una bella botta essere il primo contagiato nel nostro ambiente. Spero sia servito a sensibilizzare tutti sulla gravità di questo problema». Il difensore bianconero non vede l'ora di uscire dall'isolamento del J Hotel: «Supererò, anzi supereemo anche questa. La prima cosa che farò sarà abbracciare tutte le persone a me care».

Rugani, intervistato da Juventus Tv, è apparso sorridente e sereno benché comprensibilmente pallido. Tra una battuta e l'altra, ha consigliato un film su Netflix dal titolo significativo: «Contrattempo». Ieri anche la sua compagna, Michela Persico, ha scoperto di essere positiva al COVID-19: «Sono pure io asintomatica e fortunatamente sto benissimo. Vi raccomando di stare a casa, perché si può essere positivi senza saperlo e contagiare altre persone con difese immunitarie più basse». Tra oggi e domani molti dei 121 bianconeri in quarantena si sottoporranno al tampone a domicilio. La Juve, per questioni di privacy, comunicherà soltanto i nomi dei giocatori risultati positivi al Coronavirus.

Intanto si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo. In Inghilterra assicurano che è pronto a firmare un rinnovo di contratto con la Juve. In Spagna invece dicono che CR7 in estate traslocherà negli States, all'Inter Miami, avendo già un accordo di massima con il loro presidente David Beckham. Tante voci, nessuna notizia certa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

