Juve, proposta indecente per Icardi

TORINO - Nessuna conferma diretta. Almeno, non ancora. Ma l'indiscrezione prende corpo. La Juve vuole Icardi. E la moneta di scambio proposta ai nerazzurri si chiama Higuain. Valore 60 milioni, per evitare minusvalenze, a cui la Signora aggiungerebbe altri 50 milioni cash. Totale 110 milioni, il valore di quella clausola rescissoria di Maurito, esercitabile tra il primo e il 20 luglio soltanto da parte di un club estero. Il tesoretto permetterebbe all'Inter di racimolare entro il 30 giugno quei 40 milioni di plusvalenze necessari per il fair play finanziario. La Juve, invece, si assicurerebbe un attaccante di cinque anni e mezzo più giovane di Higuain. Al quale ieri il vicepresidente Nedved ha dato qualcosa di molto simile a un foglio di via: «Non siamo preoccupati di un'eventuale partenza di Higuain. Vediamo cosa accadrà dopo il Mondiale». Non è incedibile nemmeno Mandzukic, se lo stesso vicepresidente bianconero ha detto che «una società deve accontentare il giocatore, non bisogna trattenerlo, decideremo insieme a Mario».(T.Orm.)